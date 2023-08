Potsdam startet Bürgerumfrage Seniorenplan und digitale Kommunikation sollen verbessert werden

In den kommenden Wochen werden die Potsdamerinnen und Potsdamer befragt. Wie die Stadt mitteilte, startet Mitte August zunächst eine Bürgerumfrage zur Lebenssituation der Generation 65 und älter. Weitere Befragungen beschäftigen sich mit den Themen Bürgerhaushalt, Erscheinungsbild der Stadt und digitale Kommunikation.

„Unser Ziel ist es, die Potsdamerinnen und Potsdamer nach Ihrer Meinung zu verschiedenen Themen zu fragen, um unser Handeln daran zu orientieren und unsere Angebote weiter zu verbessern“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). So würden die Antworten der Umfrage unter Seniorinnen und Senioren als Grundlage dazu dienen, den Seniorenplan zu aktualisieren sowie Angebote anzupassen oder neu zu entwickeln. Schubert ruft deshalb zur Teinahme auf.

Potsdamer Havellandschaft mit der Heilandskirche in Sacrow. © imago images/Rainer Weisflog

Bei den Umfragen zum Bürgerhaushalt und der Lebenssituation der Seniorinnen und Senioren werden zufällig ausgewählte Personen per Brief angeschrieben und gebeten, die Fragen analog oder digital zu beantworten. Zudem wird in zwei Online-Befragungen zu den Themen Erscheinungsbild sowie Internetseite der Stadt gefragt. Der Relaunch der Internetseite und der Ausbau digitaler Serviceangebote würden schrittweise umgesetzt. Dabei sollen die Bedürfnisse berücksichtigt werden, so Heike Bojunga, Fachbereichsleiterin Kommunikation und Partizipation.

Bis zum kommenden Jahr soll das Erscheinungsbild der Stadt, also das Corporate Design modernisiert werden. Dazu findet eine Online-Umfrage auf www.potsdam.de/erscheinungsbild ab 8. August bis voraussichtlich Ende August statt. Gefragt wird beispielsweise, welche Farbe hat Potsdam? Das künftige Corporate Design soll die Designgrundlage für den Relaunch der Internetseite der Stadt werden. Zum Thema Homepage der Stadt startet Ende August eine Online-Befragung. Ziel sei es, www.potsdam.de zu einem der interessantesten und benutzerfreundlichsten Stadtportale zu entwickeln. Die Umfragen werden dann auf www.potsdam.de/umfragen zu finden sein.