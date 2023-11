Potsdam startet Pflanzsaison für Stadtbäume Fokus liegt auf besonders klima- und stressresistenten Arten

Mit dem Einsetzen von 50 Jungbäumen beginnt in Potsdam die Pflanzsaison 2023/24. Der letzte Spatenstich und die erste Wässerung eines Lederhülsenbaumes an der Nuthestraße erfolgte am Mittwoch durch Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt. Im Frühjahr sollen weitere 490 Bäume im ganzen Stadtgebiet gepflanzt werden. Damit sie gut anwachsen, werden die Gehölze in ihrer Vegetationsruhe gesetzt. Bei der Auswahl der Bäume handelt es sich um besonders stadtklima- und trockenstressresistente Arten.