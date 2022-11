Potsdam-Tipps fürs Wochenende Martinsfest, Fasching und Winteroper

Im Remisenpark im Volkspark wird am heutigen Freitag (11. November) das Martinsfest gefeiert. Der Heilige Martin war ein römischer Soldat, der seinen weiten, warmen Umhang spontan zerteilt haben und die Hälfte einem frierenden Bettler am Straßenrand überlassen haben soll. Deshalb teilt man am Martinstag – nein, nicht seine Jacke, aber wenigstens ein Martinshörnchen. Im Park werden ab 15 Uhr Laternen gebastelt, in der geheizten Jurte Geschichten von St. Martin erzählt, es gibt Lagerfeuer und Stockbrot, heiße Getränke und Leckeres vom Grill. Um 17 Uhr reitet St. Martin durch den Volkspark und führt den Laternenumzug an.

Ach ja, und die Faschingszeit beginnt: Im Lindenpark veranstaltet der LKC deshalb am morgigen Samstag (12. November) ab 21 Uhr die Große LKC Kostümparty. Mehr Infos hier.

Die junge Posaunistin Polina Tarasenko, Debüt-Künstlerin des Nikolaisaals, und das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt spielen am morgigen Samstag (12. November) ein besonderes, sphärisches Programm: Sergej Rachmaninow „Die Toteninsel“, eine Sinfonische Dichtung, zu der ihn der gleichnamige Gemäldezyklus von Arnold Böcklin inspirierte; Elizabeth Raums „Olmütz“ Concerto für Altposaune und Orchester, Samuel Adlers „ A Short Symphony“ und von Paul Hindemith die – ebenso bildinspirierte - Sinfonie „Mathis der Maler“. Um 19.30 Uhr im Nikolaisaal, Tickets 11 bis 39 Euro.

Am Sonntag (13. November) um 11 Uhr geht es unter der Planetariumskuppel der Urania mit der Kulturwissenschaftlerin Claudia Deglau und der Geigerin Bettina Mros nach Skandinavien. „Nehmt Euch in Acht vor den Wesen des Waldes!“ ist ein sagenhafter Ausflug in den nordischen Wald mit einem atmosphärischen Programm aus skandinavischer Folklore in Wort, Ton und Bild. 12 und 10 Euro kostet der Eintritt, Anmeldung und Vorverkauf über (0331) / 29 17 41 oder verein@urania-potsdam.de. Mehr Infos gibt es hier.

Familienflohmarkt im Lindenpark

Kaufmann Geronimo wünscht sich zu seinem Lebensglück einen Adelstitel. Sein Gehilfe Paolino hat auch eine Idee: Geronimos älteste Tochter soll einen Grafen verheiraten. Das ist dem Papa eine hübsche Mitgift wert. Der Graf verliebt sich jedoch in die jüngere Tochter Carolina, wird mit dem Vater handelseinig, aber nun hat Carolina ein Problem, denn sie ist insgeheim mit Paolino verheiratet.

„Il matrimonio segreto“, „Die geheime Ehe“ gilt als bedeutendste Opera buffa des Neapolitaners Domenico Cimarosa. 1792 wurde sie in Wien uraufgeführt, in diesem Jahr wird sie von der Kammerakademie und Solisten als Potsdamer Winteroper im Schlosstheater im Neuen Palais aufgeführt. Freitag, Samstag und Donnerstag jeweils um 19 Uhr. Karten ab 22 Euro gibt es hier.

Falls Sie auch was aushandeln müssen: Am Sonntag (13. November) findet von 15 bis 18 Uhr im Lindenpark ein Familienflohmarkt statt.

