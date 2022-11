Potsdam weist auf Hilfeangebote hin Stadt bittet um Aufmerksamkeit für Obdachlose

Angesichts der nun deutlich frostigeren Temperaturen hat das Rathaus auf die Hilfeangebote für obdachlose Menschen hingewiesen. Man bitte die Potsdamer:innen um erhöhte Aufmerksamkeit, wenn Menschen im öffentlichen Raum nächtigten. Dann soll man das Rathaus oder die Straßensozialarbeiter unter streetwork-potsdam@creso-online.de oder unterbringung@rathaus.potsdam.de aufmerksam machen.

Ebenfalls würden bis zum 31. März zusätzliche Unterbringungsangebote bereitgestellt, hieß es. So gebe es Notbetten im Obdachlosenheim der Arbeiterwohlfahrt am Lerchensteig. Ferner bietet die „Suppenküche“ der Volkssolidarität im Hof auf der Rückseite des Rathauses Frühstück, warme Mittagsmahlzeiten und Duschmöglichkeiten. „Die Kleiderkammer ist täglich geöffnet“, hieß es. Auch auf die Angebote der „Potsdamer Tafel“ in der Drewitzer Straße wurde verwiesen.

Zu Beginn der Woche werden in Potsdam wie schon am Wochenende in der Nacht Minustemperaturen erwartet.

Zur Startseite