Potsdam zahlt weiter an die Schlösserstiftung Park Sanssouci bleibt wohl kostenlos - der Volkspark wird es nicht

Nach unzähligen Beratungsstunden und monatelangem Hin und Her in der Stadtpolitik bleibt für Besucher von wichtigen Potsdamer Parks voraussichtlich fast alles so wie es ist. Der Park Sanssouci wird voraussichtlich doch weiterhin kostenlos zugänglich sein und der Volkspark am Bornstedter Feld wird weiterhin für Erwachsene bis zu 1,50 Euro Eintritt kosten.