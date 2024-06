Potsdamer AfD-Fraktion wählt Vorsitz Rechtsaußen-Politiker bedauert gescheiterte Schubert-Abwahl

Die neue und nach der Kommunalwahl mit acht Männern deutlich stärkere AfD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung hat ihren Vorsitzenden bestätigt. Es bleibt der AfD-Landtagsreferent Chaled-Uwe Said, wie die Rechtsaußen-Fraktion am Mittwoch mitteilte. Bisher schließen alle anderen Fraktionen eine Zusammenarbeit mit der AfD aus, deren Landesverband vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall für Rechtsextremismus eingestuft ist.