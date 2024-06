Potsdamer Arbeitsmarkt Saisonbedingte leichte Belebung im Mai

Die Arbeitslosigkeit in Potsdam ist im Mai weiter gesunken. Wie aus dem Bericht der Agentur für Arbeit hervorgeht, sank die Zahl der arbeitslosen Personen ganz leicht um 129 Personen auf 5587. Die Arbeitslosenquote betrug damit 5,5 Prozent nach 5,7 Prozent im April. Damit zeigt sich eine leichte Belebung, die in der Jahreszeit typisch für den Potsdamer Arbeitsmarkt ist: Beispielsweise werden mehr Arbeitskräfte in der Tourismusbranche benötigt.

Allerdings sieht man auch in Potsdam, dass das schwache Wirtschaftswachstum seine Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen hat. Im Vergleich zum Mai des Vorjahres sind nämlich 398 Personen mehr arbeitslos gemeldet. Das entspricht 0,3 Prozentpunkten mehr als vor einem Jahr. Auffällig ist, dass die Arbeitslosenquote unter Ausländern im Mai gegenüber dem Vormonat deutlicher gesunken ist. Wie berichtet, sollen die Arbeitsagenturen vor allem Geflüchtete aus der Ukraine schneller in Arbeit vermitteln.

Im Mai meldeten sich 516 Personen neu oder erneut arbeitslos. Im gleichen Zeitraum beendeten 541 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Die Zahl der offenen Stellen in Potsdam stieg im Mai leicht von 1908 auf 1952. Der Fachkräftebedarf bleibe weiter hoch, sagte Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Potsdam. „Es wird zunehmend wichtig, loyale und motivierte Mitarbeitende zu binden, indem man sie fördert und weiterentwickelt.“ Die Beschäftigtenförderung steigere die Zukunftsfähigkeit der Fachkräfte sowie die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.