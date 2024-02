Brücke am Potsdamer Stern-Center Neue Schäden vor Fertigstellung – Öffnungstermin bleibt offen

Weiterhin gibt es keinen Öffnungstermin für die Brücke am Stern-Center. Der Übergang für Fußgänger und Radfahrer über die Nuthestraße war Mitte September „voraussichtlich bis mindestens zum 20. Oktober“ des vergangenen Jahres zur Sanierung gesperrt worden.

„Ein konkretes Datum kann nicht benannt werden. Die Arbeiten sind witterungsabhängig“, so Markus Klier, Pressesprecher der Stadt Potsdam auf Anfrage. Der Korrosionsschutz am Pylon, an den Seilen und an der Rampe auf der Stern-Center-Seite seien fertiggestellt. Der schadhafte Brückenbelag wurde entfernt und eine neue Dichtung bereits eingebaut, so der Sprecher.

„Leider wurde diese durch unberechtigtes Benutzen der gesperrten Brücke vereinzelt beschädigt“, so Klier. Diese Schäden müssen vor dem Asphalteinbau ausgebessert werden, was zu Verzögerungen und höheren Kosten führe. Nach Belagseinbau seien noch kleinteilige Restarbeiten nötig, wozu aber keine Vollsperrung nötig sei. „Regen und Temperaturen unter fünf Grad verhindern ganz objektiv die Fertigstellung der Baumaßnahme“, so Klier. Bauseitig sei jedoch alles vorbereitet, um die Arbeiten sofort ausführen zu können. Die Mehrkosten sind noch nicht bekannt, die Auftragssumme betrug 376.000 Euro.

Im Anschluss sind Ersatzneubauten für die Horstwegbrücke und die Lange Brücke sowie Fahrbahndeckeninstandsetzungen auf den Brücken der Friedrich-Engels-Straße und des Humboldtrings über die Nuthe geplant.