Potsdamer Buchladen ausgezeichnet Deutscher Buchhandlungspreis für „Sputnik“

Über eine Prämie von 7000 Euro und ein Gütesiegel kann sich der Buchladen Sputnik in der Charlottenstraße freuen: Das vor 20 Jahren gegründete ehrenamtlich und kollektiv betriebene Geschäft ist am Samstag als „hervorragende Buchhandlung“ mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden. Der Preis wird von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) ausgelobt, Partner sind die Kurt-Wolff-Stiftung und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. Verliehen wurden die Preise am Samstag in Augsburg.

Insgesamt wurden drei Brandenburger Buchhandlungen ausgezeichnet: Als „hervorragend“ war das neben dem „Sputnik“ auch die Buchhandlung Mayer in Finsterwalde. Auch einer der drei mit 25.000 Euro dotierten Spitzenpreise „Beste Buchhandlung“ ging in die Mark - und zwar an Buchhandlung Schatzinsel in Bernau bei Berlin.

Nicht zum ersten Mal ging der Preis nach Potsdam

Kulturstaatsministerin Roth würdigte die Buchhandlungen bei der Verleihung als „ein elementar wichtiger Teil unserer Kulturlandschaft“. Bücher seien „ein Rückgrat unserer demokratischen Kultur“, der stationäre Buchhandel ermögliche Zugang und Begegnung mit Literatur. Angesichts der steigenden Preise nannte sie die Buchpreisbindung als wichtiges Instrument zu Unterstützung des Buchhandels.

Der Deutsche Buchhandlungspreis würdigt kleine, inhabergeführte Buchhandlungen mit einem Jahresumsatz von weniger als einer Million Euro in den vergangenen drei Jahren. In Potsdam waren damit auch schon der Literaturladen Wist in der Innenstadt, die Buchhandlung Viktoriagarten in Potsdam-West und die Script Buchhandlung in Babelsberg geehrt worden. Auch der „Sputnik“ war 2016 bereits ausgezeichnet worden.

Zur Startseite