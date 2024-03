Potsdamer Bürger gestalten mit So soll sich der Ortsteil Marquardt entwickeln

Am Ende des zweiten Ortsteilforums in Marquardt zeigte sich Peter Fritsche am Montagabend zufrieden. Die wichtigste Botschaft für ihn: Alle Gruppen haben sich für die Minimalvariante bei der Wohnbebauung ausgesprochen. Fritsche ist einer der insgesamt vier neuen Einwohnendenvertreter, die in Sachen Entwicklung des Potsdamer Ortsteils die rund 1200 Marquardter offiziell vertreten.