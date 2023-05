Potsdamer Doppelhaushalt beschlossen Grünes Licht für verbilligtes Schulessen und Schülerticket

Ab dem neuen Schuljahr im Sommer wird in Potsdam ein 3,90-Euro-Preisdeckel für Schulessen und ein verbilligtes 15-Euro-Schülerticket für den öffentlichen Nahverkehr gelten - und zwar zunächst für ein Jahr, als Pilotprojekt. Das hat der Finanzausschuss in einer fünfstündigen Sitzung am Mittwochabend beschlossen. Damit machte die rot-grün-rote Rathauskooperation den Weg frei für den seit Wochen umstrittenen Doppelhaushalt 2023/2024. Trotz schlechter Haushaltslage konnte das Bündnis mehr als neun Millionen Euro für eigene Wünsche verankern. Gegen das Etatwerk stimmten die Oppositionsvertreter im Stadthaus.