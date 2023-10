Potsdamer fragen und kritisieren Woidke will „den Menschen ein Stückchen Sicherheit wiedergeben“

Ministerpräsident Dietmar Woide (SPD) hat zum Bürgerdialog im Bürgerhaus am Schlaatz am Dienstagabend fast das gesamte Kabinett mitgebracht. „Es gibt kein Tabuthema“, sagt die Moderatorin beim Aufruf, Fragen zu stellen. Gleich in der ersten Frage geht es um die Kosten bei er Unterbringung von Flüchtlingen. „Das sind unsere Steuergelder“, sagt ein Mann und fragt, wann und wie diese Kosten gedeckelt werden sollen.