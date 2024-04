Potsdamer fürs Klima im Hungerstreik „Ich gehöre zu den Letzten, die noch was verändern können“

Herr Cluse, Sie sind seit 25. März im Hungerstreik und protestieren zusammen mit dem Münchner Ingenieur Wolfgang Metzeler-Kick im Berliner Regierungsviertel für mehr „Klimaehrlichkeit“. Was fordern sie von Olaf Scholz, damit sie den Streik beenden?

Wir fordern von ihm eine Regierungserklärung, die vier Punkte umfasst: Erstens, der Fortbestand der Menschheit ist durch die Klimakatastrophe extrem gefährdet. Zweitens, der CO₂-Gehalt in der Luft ist viel zu hoch (aktuell 0,42 Promille). Der Weltklimarat zeigt mit dem 1,5 Grad-Ziel einen Weg, mit dem die Menschheit die beste Überlebenschance hat. Drittens, dieser Pfad hat einen Zielwert von 0,35 Promille CO₂ bis zum Jahr 2150. Viertens, wir müssen jetzt, wenn auch mit Jahren Verspätung, radikal umsteuern.

Richard Cluse (l.) und Wolfgang Metzeler-Kick, befinden sich im Hungerstreik. © dpa/Sebastian Gollnow

Zur Person Richard Cluse (57) ist Ingenieur aus Potsdam. Seit rund drei Wochen campieren er und eine Gruppe aus dem Umfeld der Initiativen „Letzte Generation“ und „Scientist Rebellion“ im unter dem Motto „Hungern, bis ihr ehrlich seid“ im Berliner Regierungsviertel.

Warum greifen Sie zu so einer radikalen Maßnahme?

Ich und viele andere von uns haben schon andere Maßnahmen gemacht, und wir wissen, dass diese nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Ich saß zum Beispiel auch schon mal nach einer Straßenblockade in München im Gefängnis, ohne Prozess. Wir machen jetzt die Kombination von maximalem Einsatz verbunden mit einer sehr niedrigschwelligen Forderung, die wissenschaftsbasiert ist. Der Bundeskanzler soll einfach nur die Wahrheit aussprechen.

Ich bin auch der Meinung, dass das Dinge sind, die in 20 oder 30 Jahren jeder Bundeskanzler aussprechen wird. Herr Scholz könnte nun damit Geschichte schreiben. Um das zu unterstreichen, gehe ich mit maximalen Einsatz rein, mit meinem Leben im Prinzip.

Glauben Sie tatsächlich, dass ein Hungerstreik die Politik zum Umdenken führt? 2021 waren mehrere Klimaaktivistinnen und -aktivisten wochenlang im Hungerstreik, um Olaf Scholz dazu zu bewegen, den Klimanotstand auszurufen. Das Einzige, was Scholz getan hat, war ein Gespräch mit den Hungerstreikenden zu führen.

Ja, das glaube ich. Sonst hätte ich diesen Weg nicht gewählt.

Wie sieht Ihr Hungerstreik aus? Was nehmen Sie noch zu sich?

Ich esse nichts, aber ich trinke pro Tag 250 Milliliter Saft, der mit Wasser verdünnt wird, sodass ich pro Tag auf zwei bis drei Liter Flüssigkeit komme. Zusätzlich nehme ich Vitamine, Mineralien und Elektrolyte zu mir.

Wie geht es Ihnen gerade körperlich und psychisch?

Die Stimmung ist gut, die Kondition ist schlecht. Ich fühle mich entschlossen und ausgeglichen. Mein Kreislauf ist schwach. Ich bin eigentlich ein recht sportlicher Typ, aber ich vermeide aktuell, soweit es geht, Treppen zu steigen oder lange Wege zu gehen. Ich schaue zum Beispiel immer, ob irgendwo eine Bahnstation in der Nähe ist, wenn ich einkaufen gehe.

Richard Cluse zählt die Tage, in denen er im Hungerstreik ist. Hier am 5. April. © dpa/Sebastian Gollnow

Was denken Sie, wie lange Sie das so durchhalten können?

Jetzt bin ich noch relativ mobil, aber das könnte bald schwieriger werden. Ich verliere pro Tag etwa 250 Gramm Körpergewicht. Je weniger das wird, desto mehr negative Effekte treten auf, es kann irgendwann zum Beispiel zum Kreislaufkollaps oder zum Koma führen. Meine Tagesform ist auch vom Wetter abhängig: Für mich ist die Außentemperatur gerade gefühlt 15 Grad kälter als normal. Deshalb habe ich alles an Kleidung an, was ich habe. Wenn ich mal eine Weile draußen sitze, bin ich schnell komplett durchgefroren.

Was treibt Sie an, das zu tun?

Die Gewissheit, dass, wenn wir nichts tun, die Menschheit in den Abgrund stürzen wird. Ich bin in einem Alter, in dem ich die ganz schlimmen Folgen des Klimawandels nicht mehr erleben werde, aber viele kleine Kinder von heute werden sie erleben. Da spüre ich die Verpflichtung, etwas zu unternehmen, auch wenn die Chancen nur klein sind. Ich gehöre zu den Letzten, die noch die Chance haben, etwas zu verändern. Deswegen muss ich das jetzt tun.