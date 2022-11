Potsdamer Garnisonkirche Verlängerung für Rechenzentrum befürwortet

In der Debatte über die Zukunft des Areals um den Garnisonkirchturm deuten sich Entscheidungen an. Wie die Stiftung zum Wiederaufbau der Garnisonkirche am Mittwochabend mitteilte, wurden dazu zwei wichtige Beschlüsse im Kuratorium der Stiftung gefasst. Das Rechenzentrum kann demnach über Ende 2023 hinaus weiter als Kreativhaus genutzt werden. Außerdem soll der Prozess zu einem „Haus der Demokratie“ anstelle des früheren Kirchenschiffes fortgesetzt werden.

„Als Vertretung der Eigentümerin bekräftigt das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche Potsdam den Beschluss vom 18. Januar 2022 und wird an dem Prozess zur Erarbeitung einer „Machbarkeitsstudie für das Forum an der Plantage in den bereits beschriebenen Arbeitsgruppen mitwirken“, heißt es in der Mitteilung. Zur Vorbereitung der weiteren Schritte und Klärung offener Fragen will sich das Kuratorium schnellstmöglich zu einer Klausurtagung treffen. Auf der Klausur soll ein Beschlusstext für die kommende Sitzung im ersten Quartal 2023 erarbeitet werden.

Für das Rechenzentrum stellt die Stiftung eine letztmalige temporäre Verlängerung in Aussicht. Das sei allerdings von Voraussetzungen abhängig, die „durch Zusagen der Stadtverwaltung gesichert werden können“. Konkret wird der 31. Januar 2025 als Ende der Verlängerungsfrist genannt. Dazu müsste die Stadt die bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen nachweisen, heißt es in dem Beschluss. Außerdem müsse nachgewiesen werden, dass durch eine Verlängerung die Nutzungsaufnahme des Turms unter keinen Umständen gefährdet ist. „Die Stadt sollte Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf der Freifläche des Kirchenschiffes prüfen.“ Und die Stadt müsste erklären, dass die Nagelkreuzkapelle und die Wetterfahne auch an ihren jetzigen Standorten bis zum 31. Januar 2025 weiter ohne Einschränkungen von der Stiftung genutzt werden können.

Neues Führungsduo gewählt

Die Stiftung hat außerdem eine neue Führung. Das Kuratorium wählte am Mittwoch Bischof Christian Stäblein zum neuen Vorsitzenden und Ellen Ueberschär zur stellvertretenden Vorsitzenden. Die Wahl war nötig geworden, weil der langjährige Vorsitzende Wolfgang Huber sein Amt im Sommer aus Altersgründen niedergelegt hatte. Wie die Stiftung mitteilte, hatte sein Stellvertreter, Martin Dutzmann, am Mittwoch zu Beginn der Sitzung seinen Verzicht auf das Amt des Stellvertreters erklärt. Er bleibe aber als Mitglied im Kuratorium.

Stäblein sehe in dem Beschluss die Chance, die mit der Diskussion verbundenen Emotionalitäten zu versachlichen und in einer Klausursitzung die verschiedenen Fragestellungen zu klären. „Gemeinsam wollen wir das Anliegen der Stiftung tragen: ein Zentrum für Friedens- und Versöhnungsarbeit, für die Förderung von Toleranz auf allen Gebieten der Kultur – das steht für mich und für uns im Mittelpunkt, das soll den Turm mit Leben füllen.“ Dafür sei die Kooperation mit den Partnern aus Wissenschaft, Medien und Wirtschaft wichtig, vor allem aber auch das Miteinander mit der Stadt Potsdam und der Stadtgesellschaft.

Laut dem vor fast einem Jahr von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) mit Vertretern des Rechenzentrums und der Stiftung vorgestellten Kompromiss sollte auf den Wiederaufbau des Kirchenschiffes verzichtet werden. Stattdessen sollten im „Haus der Demokratie“ auch der Plenarsaal und weitere Räume für die Stadtverordnetenversammlung unterkommen sowie Platz für eine Geschichtsschau des Potsdam Museums geschaffen werden. Das zu DDR-Zeiten gebaute und als Kreativhaus genutzte frühere Rechenzentrum könnte weitgehend erhalten bleiben.

