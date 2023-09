Potsdamer Gestaltungsrat tagt Gremium begutachtet Landtagsumfeld

Der Potsdamer Gestaltungsrat beschäftigt sich in seiner Sitzung am Donnerstag (21.9.) mit einer möglichen Neugestaltung des Landtagsumfelds am Alten Markt. Das hat das Rathaus jetzt mitgeteilt. Die öffentliche Debatte des Expertengremiums, das die Stadt seit Jahren in Fragen von Architektur und Stadtplanung berät, beginnt um 16.30 Uhr im Rathaus, Raum 3.025.

Demnach geht es um die Frage, ob und wie die Betonflächen vor der Nikolaikirche, am Steubenplatz und auch vor dem Filmmuseum begrünt werden sollen, was angesichts des Klimawandels seit Jahren von verschiedenen Seiten gefordert wird. So hatten sich die Plätze auch in diesem Sommer an mehreren Tagen empfindlich aufgeheizt. Doch bisher hatte die Potsdamer Stadtverwaltung sämtliche Initiativen für mehr Begrünung unter Verweis auf den Denkmalschutz ausgebremst.

Ein weiteres Thema der Sitzung ist ein geplantes Mehrfamilienhaus am Schlaatz. Der Stadtteil soll bekanntlich in den kommenden Jahren so umgestaltet werden, dass er künftig weniger als Problemviertel wahrgenommen wird. Ziel ist laut Rathaus eine bessere soziale Durchmischung.