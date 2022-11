Potsdamer „Gründungsherbst“ 2022 Weiterbildungen zu Existenzgründungen

Viele träumen davon, ein eigenes Unternehmen zu gründen, doch die Umsetzung gestaltet sich häufig schwierig. Nun bekommen Gründungsinteressierte die Möglichkeit, Veranstaltungen zur Unterstützung ihrer Idee zu besuchen. Im November gibt es fünf Angebote, die von der Potsdamer Wirtschaftsförderung gemeinsam mit den Partnern des Gründerforums Potsdam organisiert werden. Ziel ist die Sensibilisierung für das Thema und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Gründungen.

Zunächst führt der GründerService am 8. November im Projekthaus erlenhof 32 im Schlaatz kostenlose individuelle Beratungen durch. Teilnehmende können ein einstündiges Zeitfenster zwischen 14 und 18 Uhr buchen.

Im Online-Vortrag „Mach es zu Deiner Chefsache – Existenzgründung in Potsdam“ am 10. November um 17. 30 Uhr geht es um die Vorteile einer Gründung in Potsdam und die Unterstützungslandschaft vor Ort. Dafür kooperieren die Organisator*innen mit der Stadt Potsdam. Anmeldung hier.

Anlass des zweiten Teils der Veranstaltungsreihe ist die Gründungswoche Deutschland, die vom 14. bis 20. November unter dem Motto „Vielfältig, innovativ, zukunftsfähig“ stattfindet. Die Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt ist offizieller Partner der Gründungswoche.

Angebot für Gründungsinteressierte mit Migrationshintergrund

Am 15. November ab 15 Uhr liegt der Fokus beim GründungsTreff „Internationalisierung – My future without borders“ auf der Unterstützung für internationale Forschende und Unternehmen sowie der Erschließung ausländischer Märkte. Die Referent*innen gehören dem Potsdam Science Park, der IHK Potsdam, der Universität Potsdam und der Wirtschaftsförderung des Landes an. Die Veranstaltung findet Fraunhofer-Konferenzzentrum im Potsdam Science Park, Am Mühlenberg 12, statt.

Explizit an Gründungsinteressierte mit Migrationshintergrund und Menschen, die aus der Arbeitslosigkeit gründen möchten, richtet sich die GründerInfo im Projekthaus erlenhof 32 am 17. November ab 16 Uhr. Dabei werden die Schritte zum der Aufbau eines eigenen Unternehmens von Expert*innen der Wirtschaftsförderung, der IHK und des Jobcenters Potsdam erklärt.

