Potsdamer Hallenbäder Wann blu und Kiezbad im Sommer schließen

Beide Potsdamer Hallenbäder schließen auch in diesem Sommer wieder zeitweise für Wartungsarbeiten. Wie die Stadtwerke-Tochter Bäderbetriebe Potsdam am Mittwoch mitteilte, handle es sich um „turnusgemäßer Revisionsarbeiten“. Dabei würden im Kiezbad am Stern und im blu am Brauhausberg sowohl Wartungen und Reparaturen als auch Reinigungsarbeiten durchgeführt.

Dafür bleibt das blu Sportbad von 13. Juli bis 6. August 2023 geschlossen. Der Familienbereich des Innenstadtbades wird von 28. August bis 24. September zu bleiben. Der Saunabereich wird von 28. August bis 3. September 2023 geschlossen. Für die geöffneten Bereiche gelten die üblichen Öffnungszeiten. Im Kiezbad am Stern schließen die Schwimmhalle und der Saunabereich vom 7. August bis zum 27. August 2023. Während der ersten drei Ferienwochen gelten in dem Bad die üblichen Öffnungszeiten der Kiezbad-Sauna.

Für die Potsdamer bedeutet das, dass sie in dieser Zeit entweder auf die Strandbäder oder Badeseen oder aber auf die Hallenbäder in Berlin oder im Umland ausweichen müssen.