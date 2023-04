Potsdamer Innenstadthandel Weniger Leerstand, weniger Fläche

In der Potsdamer Innenstadt gab es im Sommer 2022 weniger Leerstand in Geschäften als zwei Jahre davor. Das geht aus der Antwort der Stadtverwaltung auf eine kleine Anfrage des CDU-Stadtverordneten Matthias Finken hervor. Lag die Leerstandsquote zum Stichtag Juni 2020 noch bei 7,9 Prozent und ein Jahr später bei 7,8 Prozent, war der Anteil im Juni 2022 auf 6,6 Prozent gesunken.

„Das ist mit Blick auf die Corona Krise eine sehr erfreuliche Bilanz“, so die Verwaltung. Finken hatte in seiner Anfrage auf einen „Trading-Down-Effekt“ verwiesen, demzufolge langfristiger Leerstand weiteren Leerstand nach sich ziehe. Davon könne in Potsdam jedoch keine Rede sein, so die Stadt.

Allerdings ist die verfügbare Einzelhandelsfläche in der Innenstadt im besagten Zeitraum geschrumpft: Gab es 2020 noch 467 Ladenlokale mit 47.427 Quadratmeter Fläche, waren es 2022 vier Ladenlokale und gut 2500 Quadratmeter Fläche weniger.

44.879 Quadratmeter Ladenfläche gab es 2022 in Potsdams Innenstadt - 6,6 Prozent davon stand leer.

Im Bereich Wirtschaftsförderung gebe es einen regelmäßigen Arbeitskreis mit einschlägigen Vertretern, erklärt die Stadt. Sie verweist auch auf die Fachtagung zur Innenstadt im vergangenen November, in dessen Nachgang ein „Immobilienstammtisch“ geplant sei. Insgesamt gebe es in der Innenstadt etwa 450 verschiedene Eigentümer.

Die Gewerbemieten für Einzelhandel in Potsdams Innenstadt liegen nach IHK-Zahlen aus dem Jahr 2019 zwischen 10 und 100 Euro pro Quadratmeter. Potsdam hatte bis Mitte März um sein Karstadt-Kaufhaus bangen müssen: Die Filiale in der Brandenburger Straße gilt als Zugpferd für den Innenstadthandel. Sie fiel den Streichplänen im Kaufhauskonzern aber vorerst nicht zum Opfer.