Potsdamer Klimaforscher Rahmstorf vor den Wahlen „Wir können keine Autos mehr fahren, die CO₂ ausstoßen“

Herr Rahmstorf, auf den Potsdamer Wahlplakaten steht: „Mehr Photosynthese für alle“ (Die Andere), „Günstig wohnen statt teuer heizen“ (AfD) oder „Damit alle ans Ziel kommen“ (Grüne), darauf ein Radfahrer. Wie nehmen Sie als Klimawissenschaftler den Potsdamer Wahlkampf wahr?

Die Wahlplakate nutzen sehr einfache Slogans, die relativ wenig darüber aussagen, was nachher konkret in der Politik umgesetzt werden soll. Klima ist wegen diverser anderer Krisen und Themen, die die Menschen im Moment beschäftigen, leider ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber die Klimakrise ist nicht weg. Wir haben in letzter Zeit wieder erhebliche Überschwemmungen gesehen. Und wie wir wissen, nehmen sowohl Dürren als auch Starkregenereignisse durch die Erderwärmung zu.