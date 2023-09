Potsdamer Klimapreis verliehen Zwei Bürgerinitiativen und vier Schulen im Umweltschutz ausgezeichnet

Vier Schulen und zwei Bürgerinitiativen sind mit dem Potsdamer Klimapreis ausgezeichnet worden. Das hat die Stadtverwaltung am Sonntag mitgeteilt, die den Preis zusammen mit den Stadtwerken, den PIK-Klimaforschern und dem Verein Energie Forum Potsdam stiftet. Die Verleihung fand beim Umweltfest am Sonntag statt.

Bei der Großveranstaltung im Buga-Volkspark wurden unter anderem die Weidenhof-Grundschule und die Schilfhof-Gesamtschule aus dem Stadtteil Am Schlaatz geehrt - für ihre klimafreundliche Schulhofgestaltung. So hatten die Schüler und Schülerinnen der Grundschule den dortigen Pausenhof teilweise renaturiert: Bestimmte Bereiche dort dürfen nun nicht mehr beräumt und betreten werden, damit dort Tiere und Pflanzen neuen Lebensraum erhalten. Preiswürdig fand die Jury auch den mit Hochbeeten ausgestatteten Schulgarten in der Schilfhof-Gesamtschule, zumal dort gepflanzte Kräuter wiederum in der Schullehrküche verwendet werden.

Auf dem diesjährigen Umweltfest im Volkspark Potsdam wurde an Umweltprojekte von sechs Potsdamer Schulen der Klimapreis 2023 vergeben. © Andreas Klaer

Zum zweiten Mal den Klimapreis gewonnen hat die von der Arbeiterwohlfahrt getragene Marie-Juchacz-Grundschule in Golm - für das Projekt „Catchup“, bei dem Regen- und Spülwasser aufgefangen werden, um Bäume im Sommer zu wässern. Unter den Preisträgern ist auch die Hoffbauer-Grundschule: Die Kinder dort haben ihre Altbau-Klassenzimmer an den Fenstern extra gedämmt, um im Winter Energie zu sparen.

Eine weitere Preisträgerin ist Johanna Maciejewski, die mit dem spielerischen Workshop „Klima Puzzle“ ein Bewusstsein für die Klimakrise schaffen will - und damit durch Schulen und Unternehmen tourt. Ausgezeichnet wurde auch der Babelsberger Verein zur Förderung innovativer Wohn- und Lebensformen (Inwole) für seinen kostenlosen Lastenradverleih „fLotte Potsdam“.