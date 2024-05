Potsdamer leicht verletzt Unbekannte rauben Handy und schubsen Opfer zu Boden

Drei Personen haben am späten Mittwochabend auf dem Luisenplatz das Handy eines 27-Jährigen geraubt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der junge Mann dort kurz nach 23 Uhr von drei Personen angesprochen. Während des Gesprächs hielt er sein Handy in der Hand. Plötzlich nahm ihm eine der Personen das Handy aus der Hand, dann rannten die drei weg. Der 27-Jährige rannte der Gruppe hinterher. Die drei schubsten ihn zu Boden und schlugen ihn. Der Mann wurde leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch behandelt werden.

Die hinzugerufene Polizei konnte die Täter nicht mehr in der Nähe des Platzes auffinden. Sie nahm Anzeige wegen räuberischen Diebstahls auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.