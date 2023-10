Potsdamer Nachbargemeinde hat kein Grundstück Vorstoß für gemeinsame Schule am Bahnhof Rehbrücke wohl ohne Chance

Die Pläne der Potsdamer Stadtverordneten, gemeinsam mit der Nachbargemeinde Nuthetal eine weiterführende Übergangsschule in der Nähe des Bahnhofs Rehbrücke zu entwickeln, scheinen nicht umsetzbar. Auf PNN-Anfrage sagte die Hauptamtsleiterin der Gemeinde, Ilka Unglaube, am Mittwoch: „Die Gemeinde Nuthetal verfügt über keine eigenen Grundstücke in der Nähe des Bahnhofs Rehbrücke.“ Überdies liege die Verantwortung für die Schulplanung beim Landkreis. Schon am Montag hatte ein Sprecher des Landrats Marko Köhler (SPD) mitgeteilt, auch der Landkreis verfüge in der Gegend über keine Grundstücke.

Wie berichtet, hatten die Stadtverordneten erst Ende September umfangreiche Änderungen in der Schulentwicklungsplanung beschlossen, unter anderem sollen zwei neue Gymnasien in den kommenden beiden Jahren an den Start gehen – in Übergangsbauten.

Die rot-grün-rote Rathauskooperation hatte dazu noch eine neue Gesamtschule für den Potsdamer Süden durchgesetzt. Sollte diese in der Nachbargemeinde nicht umsetzbar sein, soll sie 2027 am heutigen Standort der Fontane-Oberschule gegründet werden. Allerdings warnt das Rathaus, dass das Gebäude für die neue Schule zu klein sei. Dennoch hatten die Stadtverordneten dies so beschlossen. „Sollte eine Überführung nicht möglich sein, nimmt die Fontane-Oberschule ab dem Schuljahr 2027/28 keine neuen Klassen mehr auf und läuft aus“, heißt es in dem Entschluss.

Bekräftigt hatten die Stadtverordneten ebenso, dass sich der Landkreis stärker an der Finanzierung neuer Potsdamer Schulen beteiligen soll. Auch das hat Landrat Köhler jetzt abgelehnt – obwohl viele Jugendliche aus dem Umland in Potsdam zur Schule gehen.