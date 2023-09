Potsdamer Naturschützer schlagen Alarm Protest gegen Fällung von 316 Pappeln am Nuthe-Ufer

Schwere Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung: Der Potsdamer Kreisverband des BUND protestiert gegen die geplante Fällung von 316 Pappeln entlang der Nuthe Anfang Oktober, die laut dem Umweltschutz-Verband ohne die nötigen Prüfungen im Eiltempo durchgeführt werden soll. „Das ist nicht hinnehmbar“, sagt Klaus Petersen vom BUND-Kreisverband.

Auf einem etwa zwei Kilometer langen Uferabschnitt zwischen Nuthedamm und Nuthewehr befinden sich zahlreiche alte Pappeln, die durch Pilzbefall und Zersetzung geschädigt sind, bei einigen Bäumen sind die Kronen bereits eingefallen. Auch auf anderen Abschnitten sind Bäume geschädigt. Kronenschnitte sind aus Sicht der Stadt in vielen Fällen nicht mehr ausreichend, um die Sicherheit zu gewährleisten, daher sollen insgesamt 316 Pappeln gefällt werden.

Die alten Pappeln sind nach Angaben der Stadt durch Pilzbefall und Zersetzung geschädigt. © Andreas Klaer

Damit sollen vor allem Spaziergängerinnen und Spaziergänger vor herabfallenden Ästen geschützt werden, der Wanderweg zwischen Nuthedamm und Nuthewehr ist seit 2019 gesperrt. Doch der BUND behauptet: „So gibt es entlang der circa zwei Kilometer langen Strecke keine ausgewiesenen Wander- oder Spazierwege in unmittelbarer Nähe der Bäume, weshalb Menschen auch nicht gefährdet sind“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Trampelpfad, der am Ufer entlangführe, sei rechtlich nicht mit einem offiziellen Wanderweg mit entsprechender Wegesicherungspflicht zu vergleichen.

Die Stadt widerspricht

„Dringlichkeit, Umfang und Zielsetzung dieser Radikalmaßnahme sind weder nachvollziehbar noch fachlich gerechtfertigt, denn der zugrunde gelegte Havariefall im Pappelbestand trifft tatsächlich nur auf sehr wenige Bäume zu“, heißt es weiter. So habe es noch keine dendrologische Untersuchung gegeben und die Begutachtung potenzieller Niststätten könne erst Ende September vorgelegt werden, also kurz vor der Fällung.

Die Stadt widerspricht: „Zu prüfen war die baumschutzfachliche Notwendigkeit, dies geschah 2020 durch einen öffentlich bestellten Baumgutachter sowie durch die Experten des Bereichs Grünflächen. Außerdem zu prüfen war der Artenschutz, dies erfolgte in den vergangenen Wochen sehr intensiv und für jeden Einzelbaum“, sagt Lars Schmäh, Leiter des Fachbereiches Umwelt. Auch eine Flora-Fauna-Habitat-Vorprüfung sei durchgeführt worden.

Die Fällung sei dringend, da die Benutzung des Wanderweges mittlerweile lebensgefährlich sei. Die Bäume sollen im gleichen Umfang nachgepflanzt werden, allerdings nicht mit Pappeln, sondern mit klimaresilienten Baumarten. Dies sei Teil der Renaturierung der Nuthe, die durch das Land gefördert werde, so Schmäh.