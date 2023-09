Potsdamer Neptun-Statue beschädigt 1000 Euro Belohnung für Hinweise auf Täter

Noch immer ist unklar, wer Anfang des Jahres die Neptun-Statue im Potsdamer Park Sanssouci schwer beschädigt hat. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft nun eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Straftat oder zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der oder die Unbekannten waren am 19. Februar 2023 auf die etwa zehn Meter hohe Neptungrotte geklettert. Wie die Schlösserstiftung mitgeteilt hatte, wurden der Neptun-Skulptur aus Marmor, die auf der Attika des Bauwerks steht, fünf Finger und Teile der rechten Hand abgebrochen. Außerdem wurden der Statue die Genitalien abgeschlagen.

Zudem entrissen der oder die Täter dem Meeresgott den Dreizack. Der mehr als zwei Meter lange Kupfergegenstand wurde einige Tage später auf einem Hinterhof einer Seitenstraße der Zeppelinstraße gefunden und von der Polizei sichergestellt. Der Dreizack wurde an die Schlösserstiftung übergeben, damit er nach der Restaurierung wieder an der Neptun-Skulptur angebracht werden kann.

Die abgebrochenen Finger konnten von der Stiftung geborgen werden. © Stiftung Preußische Schlösser und Gärten

Gesamtschaden von mindestens 66.500 Euro

Einer der flankierenden Najaden-Skulpturen wurde nach Angaben der Schlösserstiftung zudem die Nase abgeschlagen, das linke Auge mit einem Kreis und die linke Schulter mit SS-Runen beschmiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 66.500 Euro.

Jetzt fragt die Polizei, wer am 19. Februar 2023 oder in den Tagen danach Beobachtungen gemacht hat, die mit der Beschädigung in Zusammenhang stehen können und wer möglicherweise den Dreizack in den Tagen zwischen dem 19. und 24. Februar 2023 wo gesehen hat.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Potsdam unter Angabe der Fahndungsnummer 70-23 unter der Telefonnummer (0331) 5508-0 oder per Mail an KD2.pdwest@polizei.brandenburg.de entgegen.

Bis Mitte Juni dieses Jahres wurden insgesamt 173 Schäden an Kulturgütern und Gartendenkmälern in den Anlagen der Stiftung registriert. Am häufigsten attackiert wurden Kulturgüter im Park Sanssouci. Den größten Teil der Beschädigungen machten Graffitis aus.

Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut

Die von 1751 bis 1757 errichtete Neptungrotte ist die letzte Schöpfung des Baumeisters Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff (1699-1753) für den Park Sanssouci und wurde erst nach seinem Tod vollendet. Zwischen 2013 und 2018 wurde die Neptungrotte für 3,5 Millionen Euro saniert und restauriert.

Die Attikaskulpturen waren im Frühsommer 2018 wieder aufgestellt worden. Es handelte sich um den Neptun, der von Johann Peter Benckert (1709-1765) nach dem Modell von Georg Franz Ebenhecht (1710-1757) ausgeführt worden war, sowie zwei Najaden mit Putten von Ebenhecht.