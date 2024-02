Potsdamer Polizei sucht Zeugen Mann bei Auseinandersetzung in Babelsberg schwer verletzt

Ein 26-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen im Potsdamer Stadtteil Babelsberg im Zuge einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Sonntagabend in einer Lokalität mehrere Personen kennengelernt.

Nachdem sie die Örtlichkeit gemeinsam verlassen hatten, geriet der 26-Jährige mit einem 23-Jährigen aneinander. Erst versetzte der ältere dem jüngeren Mann einen Schlag, dann ging der 26-Jährige im Laufe einer Rangelei zu Boden. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Das dortige Personal verständigte gegen 4.45 Uhr die Polizei. Der 23-Jährige meldete sich selbst bei der Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen.

Was sich am frühen Sonntagmorgen in der Großbeerenstraße im Bereich der Haltestelle Eichenweg genau zugetragen hat, ist noch unklar. Die Polizei sucht daher Zeugen. Hinweise können an die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508-0 gerichtet werden. Auch das Online-Hinweisformular kann genutzt werden.