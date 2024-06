Potsdamer Rathaus Sanierung soll bis 2027 dauern

Über den Flur im Obergeschoss des Rathauses in der Friedrich-Ebert-Straße hallt undefinierbarer Lärm. Irgendwo in dem Labyrinth aus Korridoren, Treppenhäusern und Büros wird gebohrt oder geflext. Man versteht kaum sein eigenes Wort. Es riecht nach Staub, Gips und altem Fußbodenbelag. Da ist es gut, dass die Verwaltungsmitarbeiter seit ein paar Wochen komplett aus dem Gebäude aus der Kaiserzeit ausgezogen sind. Die Sanierungsarbeiten können nun also ungebremst angegangen werden.

Das Rathaus wird bis Ende 2027 vollständig saniert. Am Mittwoch besichtigten Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), der stellvertretende Werkleiter des Kommunalen Immobilien Service (KIS), Alexander Bartz, und der Dezernent Zentrale Verwaltung, Dieter Jetschmanegg das historische Gebäude in der Potsdamer Innenstadt.

Im Rathaus soll es künftig bessere Arbeitsbedingungen geben. © Andreas Klaer

Wie sich beim Rundgang zeigt, gibt es im Inneren einiges zu tun. „Nicht alles davon wird man nachher auch sehen können“, so Schubert. So sollen die Brandschutzanlagen erneuert und die Haustechnik und Schallschutz auf den Stand der Zeit gebracht werden. Für die Sanierung gelten denkmalrechtliche Auflagen. So sind die Fenster durchnummeriert und werden nach der Aufarbeitung wieder eingebaut.

Sichtbar wird jedenfalls der neue, ebenerdige Eingangsbereich sein. Er soll sich dort befinden, wo bisher das Fundbüro untergebracht war. Von dort sollen alle Etagen per Aufzug erreichbar sein. Außerdem soll Platz für zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Dach und Fassade wurden in den vergangenen Jahren schon teilweise saniert. Nun soll der Rest folgen.

65 Millionen Euro soll die Sanierung kosten

Kosten soll das alles insgesamt 65 Millionen Euro. Davon können nach Stadtangaben 18,75 Millionen Euro über das Bund/Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ sowie aus Mittel der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt- und Naturschutz kofinanziert werden. Wenn alles fertig ist, soll das Gebäude Platz für rund 550 Mitarbeitende bieten.

Große Teile der Stadtverwaltung sind bereits in Interimsquartiere umgezogen. Rund 350 Mitarbeitende der Stadtverwaltung wechselten unter anderem in die Edisonallee, den Hauptbahnhof und die Yorckstraße. Lediglich im Präsidentenflügel seien noch bis voraussichtlich Ende September das Standesamt und die Wirtschaftsförderung ansässig.

Der alte Plenarsaal soll künftig für andere Gremien und Veranstaltungen genutzt werden. © Andreas Klaer

Für die Neugestaltung des gesamten Verwaltungscampus soll es wie berichtet einen städtebaulichen Ideenwettbewerb geben. Neben städtebaulichen und denkmalpflegerischen Aspekten soll dabei auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit beachtet werden. In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) werde eine Photovoltaik-Potentialanalyse erstellt. Die Aufgabenstellung für den Wettbewerb soll bis zum vierten Quartal erstellt werden. Bis Ende 2025 werden Ergebnisse erwartet, hieß es.

Standort für Plenarsaal gesucht

Die Neugestaltung umfasst die Sanierung vorhandener Gebäude ebenso wie Neu- und Ergänzungsbauten inklusive der Errichtung einer Sporthalle für den Schul- und Vereinssport und soll bis 2032 abgeschlossen sein. Die Plattenbauten des Hauses 2 an der Jägerallee und des Hauses 20 neben der Suppenküche sollen abgerissen werden. Ob und wenn ja, wo auf dem Areal der künftige Sitzungssaal der Stadtverordnetenversammlung unterkommen soll, muss noch geklärt werden. Klar sei aber, dass das Gremium nicht wieder im alten Sitzungssaal mit Blick auf die Friedrich-Ebert-Straße tagen wirds, so Schubert.

Für die gesamte Zeit der Baumaßnahmen ist der Durchgang über den Verwaltungscampus von der Hegelallee, Jägerallee und Friedrich-Ebert-Straße zur Helene-Lange-Straße gesperrt. Die Suppenküche und das Haus 23 können ausschließlich über die Helene-Lange-Straße erreicht werden.