Potsdamer Schüler sind gefragt Stiftung sucht kreative Ideen für zehn Quadratmeter Parkplatz

Die in der Potsdamer Schiffbauergasse ansässige Bundesstiftung Baukultur widmet sich mit dem Wettbewerb „Zehn Quadratmeter Baukultur“ dem Parkplatz. Gemeinsam mit ihrem Förderverein ruft sie Studierende, Azubis, Schülerinnen und Schüler auf, Ideen für die Umnutzung, die Aktivierung oder das kreative Bespielen von Parkplatzflächen zu erarbeiten.

Schließlich würde ein Auto im Durchschnitt 99 Prozent eines Tages im öffentlichen Raum nur herumstehen. „Dieser ,stehende Verkehr’ steht im Widerspruch zur hohen Relevanz öffentlicher Räume als Begegnungs- und Erholungsräume für die Allgemeinheit“, begründet die Stiftung Baukultur ihren Wettbewerb.

10 Quadratmeter stehen für kreative Nachnutzung eines Parkplatzes zur Verfügung.

Bis zum 20. Dezember können Projektideen eingereicht werden. Gefragt seien realistische, umsetzbare Konzepte, die auch in Kooperation mit Initiativen, Baukultur-Vertretern oder Firmen entstanden sind. Erwünscht seien fachübergreifende Projekte, die sowohl die Gestaltungsqualität als auch die ressourcenschonende Umsetzung als Ziel beinhalten, heißt es weiter.

Die zehn besten Projekte sollen vor Ort zum nächsten Konvent der Baukultur im kommenden Jahr am 19. und 20. Juni 2024 in der Schiffbauergasse umgesetzt werden. Dafür werden zehn Parkplätze mit jeweils einer Fläche von zweimal fünf Metern, also zehn Quadratmetern auf dem Gelände zur Verfügung gestellt. Pro Team ist eine Einreichung möglich. Institutionen wie Schulen, Universitäten oder vergleichbare Einrichtungen dürfen sich mit maximal drei Teams beteiligen. Weitere Informationen zum Wettbewerb „Zehn Quadratmeter Baukultur“ und Möglichkeit zur Anmeldung unter www.bundesstiftung-baukultur.de.