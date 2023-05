Potsdamer Schulplatzkrise Widerstand gegen geplanten Unterrichtscontainer am Leibniz-Gymnasium

In Potsdam gibt es zu wenige Schulplätze an weiterführenden Schulen. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sucht nach Lösungen für die Krise. Dazu sollen unter anderem am Leibniz-Gymnasium in der Galileistraße bis Mitte kommenden Jahres zusätzliche Unterrichtscontainer aufgestellt werden. Das haben die PNN aus Elternkreisen an der Schule erfahren, die sehr skeptisch auf das Vorhaben reagieren.