Potsdamer Schwimmbäder bleiben auf Sparkurs Wassertemperatur wird nicht erhöht

Das Potsdamer Schwimmbad blu und das Kiezbad am Stern bleiben bei den reduzierten Wasser- und Hallentemperaturen. Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz erklärte, es gebe nur „kleine Anpassungen aufgrund der gesunkenen Außentemperaturen“. Darüber hinaus seien Wassertemperaturen „grundsätzlich nicht wieder erhöht“ worden.

Im Juli 2022 hatten die für die Schwimmbäder verantwortlichen Stadtwerke angekündigt, wegen der hohen Energiekosten und der sich abzeichnenden Energieversorgungskrise, die Wassertemperatur um zwei Grad abzusenken. Wärmebänke wurden abgeschaltet, auch in Saunen wurden Temperaturen angepasst.

Wie umfangreich die Einsparungen bei den Bädern ausgefallen sind, konnte Klotz noch nicht sagen. Derzeit arbeite man an der Aktualisierung des Energiekonzeptes der beiden Hallenbäder, so der Stadtwerke-Sprecher. Die Hallenbäder wurden 2022 trotz Corona-Einschränkungen bis April und der Kiezbad-Schließung von knapp 574.000 Gästen besucht. Am Donnerstag hatten die Stadtwerke eine Erhöhung des Eintrittspreises ab 1. März angekündigt.

