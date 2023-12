Potsdamer Sonderbauprogramm für Bedürftige Erste Bewohner sollen bald Am Stern einziehen

Im Sommer vergangenen Jahres hatte das Rathaus ein Sonderbauprogramm für Bedürftige angekündigt. Bis zu 450 Wohnungen sollten in Modulbauweise errichtet werden. Und tatsächlich scheint es damit rasch voranzugehen. Wie die kommunale Immobilienholding Pro Potsdam auf PNN-Anfrage mitteilte, soll der erste Wohnblock ab Ende Januar bezogen werden können. Es handelt sich um einen Mehrgeschosser in der Gluckstraße im Wohngebiet Am Stern.