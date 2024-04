Unbekannte haben im vergangenen Mai einen Supermarkt im Potsdamer Wohngebiet Am Stern bestohlen. Nun sucht die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Potsdam mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach zwei mutmaßlichen Ladendieben.

Dieser Mann steht im Verdacht, im Vorjahr einen Supermarkt bestohlen zu haben. © PD West/PD West

Die Täter hatten am 4. Mai die Kasse eines Supermarktes in der Großbeerenstraße aufgebrochen und Bargeld im vierstelligen Bereich an sich genommen. Bilder von zwei Verdächtigen wurden nun nach einem Beschluss des Amtsgerichts öffentlich gemacht.

Die beiden Unbekannten wurden von der Überwachungskamera des Ladens gefilmt. © PD West/PD West

Bei der Suche nach den Unbekannten bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zur Identität der gezeigten Personen nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Angabe der Fahndungsnummer (25-24) über die Telefonnummer (0331) 5508-0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis kann genutzt werden.