Potsdamer Tafel bekommt mehr Platz Neuer Kombi-Standort mit Wohnungen für Flüchtlinge

Mehr Platz für Flüchtlinge und für die Hilfe finanziell benachteiligter Menschen in Potsdam: Das Rathaus plant einen neuen Sonderbau in der Waldstadt, in dem der Potsdamer Tafel-Verein einen neuen Standort finden und auch Wohnraum für geflüchtete sowie psychisch erkrankte Menschen entstehen soll. Das noch zu errichtende Gebäude befindet sich in der Saarmunder Straße 46. Darüber hat das Sozialdezernat unter der Beigeordneten Brigitte Meier (SPD) jetzt die Mitglieder des Sozialausschusses informiert.