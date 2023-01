Potsdamer Waisenhaus-Stiftung 222.000 Euro Fördermittel für 31 Projekte

Die Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam hat im vergangenen Jahr knapp 222.000 Euro Fördermittel für Kinder- und Jugendprojekte zur Verfügung gestellt. Davon hätten rund 5.300 junge Menschen aus Brandenburg profitiert, erklärte die Stiftung am Dienstag in Potsdam. 79 Prozent der Mittel seien für Projekte gemeinnütziger Organisationen bereitgestellt worden.

Insgesamt 21 Prozent der Fördermittel seien in stiftungseigene Programme geflossen. Die 1724 errichtete Stiftung fördert benachteiligte Kinder und Jugendliche, darunter aus ärmeren Haushalten und mit Fluchthintergrund.

Für 31 Projekte gemeinnütziger Organisationen wurden den Angaben zufolge im vergangenen Jahr insgesamt 175.000 Euro zur Verfügung gestellt. Darunter sei auch ein Vorhaben zur Aufarbeitung der Geschichte des Konzentrationslagers Theresienstadt durch Cottbuser Jugendliche gewesen, hieß es. Zu den weiteren Projekten gehörte unter anderem der Bau von Kulissen auf einem Theaterschiff an der Havel.

Sowohl kleine als auch umfangreiche Vorhaben seien gefördert worden, hieß es weiter. So hätten etwa 850 Lernende an Brandenburger Schulen am geförderten Beratungsangebot zur sexuellen Identität des Landesverbandes Andersartig teilgenommen. Für stiftungseigene Förderprogramme, darunter ein Projekt zur Vernetzung von Pflegekindern, wurden den Angaben zufolge knapp 47.000 Euro eingesetzt.

Die Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam wurde 1724 von König Friedrich Wilhelm I. (1688-1740) errichtet. Ziel war zunächst, unversorgte Kinder von Militärangehörigen unterzubringen, sie zu unterrichten und auszubilden. (epd)

