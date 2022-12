Potsdamer Wohntauschbörse In zwei Jahren nur zwei Wohnungen vermittelt

Eigentlich soll die vor rund zwei Jahren eröffnete Koordinierungsstelle Wohnungstausch den angespannten Potsdamer Wohnungsmarkt nachhaltig entlasten. Doch die Erfolge des im Stadtparlament speziell von der Linke-Fraktion durchgesetzten Projekts sind bisher äußerst überschaubar. Denn das mit mehr als 100.000 Euro pro Jahr geförderte Büro in der Yorckstraße hat seit Start erst zwei erfolgreiche Tauschaktionen vermittelt – und zwar in diesem Jahr im Februar sowie im Mai. Das teilte Projektleiter Joachim Faßmann jetzt auf PNN-Anfrage mit. Ferner habe man nach Beginn des russischen Angriffskriegs zehn geflüchteten Familien aus der Ukraine in befristete Wohnmöglichkeiten vermitteln können.

