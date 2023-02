Potsdams Baustellen im Überblick Wo in dieser Woche Stau droht

Einige Sperrungen bleiben auch in dieser Woche bestehen: Der Werdersche Damm ist zwischen Wasserwerk Wildpark und Kuhfortdamm voll gesperrt, eine Umleitung ausgeschildert. Auch die Behlertstraße bleibt zwischen Berliner Straße und Kurfürstenstraße für Verkehr und Radfahrer:innen zu. Im Bogen ist zwischen Bahnbrücke und Zeppelinstraße gesperrt.

Halbseitig gesperrt ist die Friedrich-Engels-Straße im Bereich der Hochstraßenbrücke L40. Der Verkehr wird durch eine mobile Lichtsignalanlage geregelt. Einschränkungen gibt es auch in der Zeppelinstraße: Zwischen Am Luftschiffhafen und Olympischer Weg ist stadteinwärts nur eine Fahrspur vorhanden.

Am Verkehrsknotenpunkt Leipziger Dreieck ist die Leipziger Straße nur als Einbahnstraße für den stadteinwärtigen Verkehr freigegeben. Auch die Straße Brauhausberg ist zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg eine Einbahnstraße, allerdings in stadtauswärtiger Richtung. In der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße zudem die rechte Fahrspur gesperrt. Es besteht wie stets Staugefahr in allen Richtungen. Staugefahr gibt es auch auf der B1, stadteinwärts von der Glienicker Brücke kommend.

