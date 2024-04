Potsdams Energieversorgung Klimarat will Fokus auf Stromwende

Der Klimarat Potsdam drängt auf die finanzielle Sicherung der Stromwende in Potsdam, also dem Umstieg auf erneuerbare Stromerzeugung. Wärme- und Stromwende müssten zusammen betrachtet werden, denn mit den geplanten Tiefengeothermieanlagen und einer mutmaßlich zunehmenden Anzahl von Wärmepumpen werde auch der Strombedarf deutlich steigen, erklärte das Expertengremium in einer Stellungnahme. Gleichzeitig entfalle „der bisher wichtigste Stromerzeuger in der Stadt“, das Heizkraftwerk Süd, mit der schrittweisen Stilllegung ab 2029. Der Klimarat berät Stadt und Stadtpolitik.