Potsdams Schulen sind zu voll „Was man Kindern damit antut, das ist schlimm“

Eigentlich hatte Josefine eine Empfehlung, dass sie auch im Gymnasium beschult werden könnte. Doch sie und ihre Eltern entschieden sich, als es im Winter im Ü7-Verfahren um die Wunschschule ging, für die Voltaire- und die Da-Vinci-Gesamtschule. In den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch stand sie im Schnitt auf Note 2. Was sollte schiefgehen? Vor zwei Wochen aber kam die Absage: Beide Schulen sind voll. „Meine Tochter ist wie in ein Loch gefallen“, schildert die Gastronomin den Schock.