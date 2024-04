Potsdams Gestaltungsrat „Urban Gardening“ für Marquardt und ein fahrradfreundlicher Horstweg

Marquardt solle keine „Schlafstadt“ werden, wo die Anwohnenden nur nächtigen, sondern auch tagsüber ein belebter Ort sein, zum Beispiel durch Coworking, sagt Matthias Haber, der neue Vorsitzende des Gestaltungsrats Potsdam. Es ist eine von mehreren Ideen, die das Expertengremium am Freitag bei seiner 82. Sitzung im Potsdam Lab für den Rahmenplan Marquardt benennt. In der ersten Sitzung in neuer Zusammensetzung im von nun an siebenköpfigen Gremium, betont Architekt Haber, der Gestaltungsrat wolle Stadt-, Regional-, Verkehrsplanung und Nachhaltigkeit in Potsdam mehr vernetzen.