Potsdams Grüne kritisieren „Foulspiel“ Erste Wahlplakate wurden zu früh angebracht

Mehr als zwei Monate vor der Kommunal- und Europawahl am 9. Juni haben erste Parteien schon öffentlich mit Wahlwerbung begonnen und verstoßen damit offenbar gegen Vorgaben des Landes. Das kritisierte bereits am Sonntag der Potsdamer Grünen-Fraktionschef Gert Zöller auf der Social Media Plattform X: „Schon seit dem Nachmittag habe die FDP vor dem Rathaus an prominenter Stelle ihre Plakate aufgehängt. ‘Foulspiel!’“, so der Vorwurf von Zöller.