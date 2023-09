Potsdams neue Mitte Erste fertiggestellte Fassaden und Verzögerungen

Am Alten Markt wurden die ersten Gerüste abgebaut, was einen freien Blick auf erste fertige Fassaden ermöglicht. Zugleich allerdings gibt es Verzögerungen beim sogenannten Block III, weil einige Leitungen neu gelegt werden müssen. Das bestätigte ein Rathaussprecher am Montag auf PNN-Anfrage. So seien während der Bauphase Schäden an der teils bereits fertiggestellten Leitungs- und Verkehrsinfrastruktur entstanden. Um diese „möglichst zeitnah zu beseitigen und zeitliche Verzögerungen zu minimieren“, seien nun alle Beteiligten in einvernehmlichen Abstimmungen zum Bauablauf. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Maßnahmen ab Herbst umgesetzt werden“, so der Sprecher.