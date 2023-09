Potsdams neuer Beigeordneter „Sie müssen nicht diplomatisch sein“

Der neue Potsdamer Dezernent Walid Hafezi wird nicht im Rathaus arbeiten - sondern direkt im Jugendamt am Palais Lichtenau. Das kündigte der Grünen-Politiker gegenüber den PNN am Freitag an, kurz nach seiner offiziellen Ernennung zum neuen Beigeordneten für Bildung, Jugend, Kultur und Sport. Er müsse selbst nah an den Kollegen dran sein, um die Probleme zu verstehen - und um mit ihnen über Qualitätsstandards und Veränderungen sprechen zu können, machte er deutlich.