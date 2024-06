Potsdams Partnerstadt Iwano-Frankiwsk Raketeneinschlag in der Innenstadt

In Potsdams ukrainischer Partnerstadt Iwano-Frankiwsk ist am Samstagmorgen erstmals die Innenstadt von einer russischen Rakete getroffen worden. Von 2.30 Uhr bis 5 Uhr gab es Luftalarm. Gegen 4.30 Uhr wurde eine Explosion gemeldet. Wie die dortige Stadtverwaltung mitteilte, wurde das Areal der Nationalen Technischen Universität für Öl und Gas getroffen. Der Campus befindet sich am Rand der Innenstadt zwei Kilometer vom Marktplatz entfernt nahe dem Fluss Bystrytsya, umgeben von Einfamilienhäusern und mehrstöckigen Wohnblocks.