Potsdams Pflanzsaison startet 430 neue Bäume für die Stadt

Mit der Pflanzung der ersten Bäume im Umfeld der Residenz Heilig-Geist-Park in der Innenstadt ist am Dienstag die diesjährige Pflanzsaison für Gehölze gestartet. Die Bäume, unter anderem gepflanzt von Potsdams Umweltbeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos), sind die ersten von insgesamt 430 Bäumen bis zum Frühjahr in die Erde kommen sollen.

Dabei werden allein 101 Gehölze in Babelsberg neu gepflanzt, teilte die Stadt mit, weitere 81 sollen im Stadtteil Drewitz aufgeforstet werden. Nur 39 Bäume werden in der Waldstadt II neu gesetzt, 38 Bäume erhält der Stadtteil Bornstedt. 29 neue Gewächse werden in der Berliner Vorstadt gesetzt. Jeweils 22 Gehölze kommen in der Nauener sowie Brandenburger Vorstadt und in der Nördlichen Innenstadt in den Boden. Je 20 neue Bäume erhalten der Stadtteil Klein Glienicke und der Ortsteil Golm.

Zehn Jungbäume sind es immerhin noch in Marquardt, neun erhält Eiche, sechs sollen in Bornim neu gepflanzt werden. Die Jägervorstadt muss sich mit fünf neuen Gewächsen begnügen. Schlusslichter bei den Neupflanzungen sind Potsdam-West mit drei neuen Gehölzen, die Teltower Vorstadt mit nur noch zwei Jungbäumen und schließlich der Schlaatz, der nur einen neuen Baum erhalten soll.

Zur Startseite