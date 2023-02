Potsdams Schnellbauprogramm Neue Standorte – und Skepsis bei Anwohnern

Zur Unterbringung von finanziell schwächer gestellten Familien, insbesondere Flüchtlingen, prüft die Stadtverwaltung weitere Standorte für ihr kommunales Sonderbauprogramm. Das seien zum Beispiel ein Standort an der Tramschleife im Bornstedter Feld und auf dem Campus der Stadtverwaltung an der Hegelallee. Das sagte Sozialdezernentin Brigitte Meier (SPD) am Freitagabend bei der Informationsveranstaltung zu dem Bauprogramm, bei der es in der Turnhalle am Pappelhain um die drei in der Nähe geplanten Standorte im Wohngebiet Am Stern ging.

