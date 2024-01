Potsdams Stadtpräsident Pete Heuer „Ohne Schuberts Kurs hätten wir heute vielleicht 2000 Wohnungen mehr im Angebot“

Herr Heuer, was werden Sie an Ihrer Arbeit als Vorsitzender der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung am wenigsten vermissen?

Den extrem hohen Zeitaufwand und die stundenlangen Sitzungen, wo ich mir immer wieder eine höhere Effizienz gewünscht hätte. Vermissen hingegen die vielen erfolgreichen Momente.