Potsdams Staustellen Hier müssen Autofahrer diese Woche länger warten

Auf zwei neue Baustellen müssen sich Autofahrer nördlich der Havel einstellen. So ist diese Woche der Kuhfortdamm bei Golm gesperrt – was eine weiträumige Umleitung über das Neue Palais und den Ortsteil Eiche nötig macht. Ferner muss für Straßenbauarbeiten bei Krampnitz die Bundesstraße 2 zwischen Hannoverscher Straße und Rotkehlchenweg halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt.

Auch in Drewitz wird es schwierig. Für die Sanierung der Konrad-Wolf-Allee muss diese im Bereich der Auf- und Abfahrt der Nutheschnell- bis zur Hans-Albers-Straße gesperrt werden. Eine Zufahrt zur Nuthestraße ist nur über die Neuendorfer Straße möglich. Daher warnt die Stadtverwaltung vor Staugefahr auf der Straße Zum Kirchsteigfeld Richtung Am Stern.

Viele bekanne Baustellen

Andere Dauerbaustellen wie im Bereich Leipziger Dreieck oder an der Behlertstraße sind seit Monaten bekannt – bei Letzterer ist laut dem städtischen Mobilitätsportal allerdings ein Ende der Arbeiten spätestens nach Ostern angekündigt. Problematisch bleibt die Lage auch rund um die Rudolf-Breitscheid-Straße, im Bereich Plantagen- bis Reuterstraße.

An zwei Stellen zusätzlich eingeengt ist die Zeppelinstraße: Das betrifft jeweils die stadtauswärtige Richtung, einmal in Höhe Schafgraben, einmal im Bereich Im Bogen.

Eng wird es auch in der Straße Am Buchhorst beim Industriegebiet-Süd. Unter anderem sind einzelne Fahrspuren vor der Kreuzung zur Drewitzer Straße gesperrt. Ferner ist die Straße zwischen Handelshof und An der Brauerei nur halbseitig befahrbar, dort regelt eine mobile Ampel den Verkehr.

Zur Startseite