Potsdams Staustellen Wo es diese Woche eng wird

Was wäre der Wochenbeginn ohne ein Blick auf Potsdams wichtigste Stau- und Baustellen? Hier kommt er.

An der Kreuzung Großbeerenstraße/Horstweg kommt es vom Montag, 29. Januar, bis Mittwoch, 31. Januar, zu zeitweiligen Einschränkungen und Fahrspursperrungen. Grund sind Modernisierungsarbeiten an der Ampel.

Am Leipziger Dreieck ist nach wie vor mit erheblichem Stau zu rechnen. Für den dritten Bauabschnitt im Zuge des Umbaus wurde die Einbahnstraßenverkehrsführung in der Leipziger Straße umgedreht. In der Straße Brauhausberg im Abschnitt Templiner Straße bis Albert-Einstein-Straße gibt es jetzt eine Busspur. Für Autofahrende nicht mehr möglich: die Zufahrt von der Friedrich-Engels-Straße in die Leipziger Straße und das Linksabbiegen von der Heinrich-Mann-Allee in die Friedrich-Engels-Straße. Buslinien fahren stadtein- und auswärts nur noch über den Brauhausberg.

An der Nutheschnellstraße ist die stadteinwärtige Anschlussstelle Wetzlarer Straße/ Fritz-Zubeil-Straße gesperrt. Eine Umfahrung kann über die Abfahrten Neuendorfer Straße oder Horstweg erfolgen.

Vollständig gesperrt ist der Kuhfortdamm zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße. Liefer- und Anwohnerfahrzeuge können sich über Reiherbergstraße nähern.



Durch halbseitige Sperrungen beeinträchtigt ist der Verkehr nach wie vor in der B2 in Höhe Hannoversche Straße sowie am Werderschen Damm in einem Teilabschnitt.

Die Zeppelinstraße bleibt zwischen Kastanienallee und der Stormstraße in stadtauswärtige Richtung auf einen Fahrstreifen eingeschränkt. Auch in Höhe Schafgraben hat die Zeppelinstraße stadtauswärts nur einen Fahrstreifen.



Die Fußwegbrücke am Sterncenter bleibt wegen Instandsetzungsarbeiten gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr wird großräumig über die Neuendorfer Straße umgeleitet. (les)