Potsdams Stern-Plaza Ohne Aufzug in den 22. Stock

Das Stern-Plaza ist eigentlich ein ideales Wohnhaus für ältere Potsdamerinnen und Potsdamer: Direkt am Stern-Center gelegen, eine Bushaltestelle vor der Tür, drei Aufzüge führen hoch bis in den 22. Stock. Doch ausgerechnet in Potsdams höchstem Haus gibt es immer wieder Probleme mit den Aufzügen: „Der eine ist schon seit zwei Jahren außer Betrieb“, sagt Thuy Tran, Mitarbeiterin des Instituts zur Weiterqualifizierung im Bildungsbereich der Universität Potsdam, das sich im 22. Stock befindet. „Und am 5. Juni waren alle drei Fahrstühle kaputt.“