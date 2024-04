Pralinen, Kaffee und Potsdam-Schokolade „Gutes von Busch“ jetzt auch in der Lindenstraße

Schokoladen- und Pralinenliebhabern wird das Herz aufgehen, wenn sie in den kleinen Laden „Gutes von Busch“ in der Lindenstraße 50 eintreten. In den Regalen, Körbchen und Glasgefäßen finden sich Produkte aller Berliner Traditionsmanufakturen wie Sawade, Erich Hamann und Walter. Daneben italienische Tartuffo-Pralinen von Venchi und die kleinen quadratischen Tafeln der Erfurter Firma Goldhelm, bei denen jede Verpackung ein kleines Gemälde ziert.

Wer keine Schokolade mag, freut sich vielleicht über Lakritze oder die Maus aus Schaumzucker. All das findet sich in der neuen Confiserie, die seit Montag in Potsdams Innenstadt geöffnet hat.

Im „Gutes von Busch“ kann die Kundschaft auch Kaffee trinken. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Es ist das zweite Geschäft von Inhaber Carsten Busch, der 2015 „Gutes von Busch“ in Berlin-Schlachtensee eröffnete. Mit einem zweiten Laden hätten die beiden schon länger geliebäugelt, verrät Geschäftsführerin Rebecca Gauger. „Wir lieben Potsdam. Die Stadt hat Charme und ist lebendig. Wir sind sicher, unser Angebot passt hierher“, sagt Gauger. Bei einem Sparziergang mit seinem Hund war Busch das Schild „Zu vermieten“ in der Lindenstraße aufgefallen. Das gab den letzten Anstoß.

Spezialitätenauswahl, von Pralinen bis Lakritz. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Naschwerk ist bei Weitem nicht alles, was Busch in dem 40 Quadratmeter großen Geschäft von Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr zu bieten hat. Kunden werden hier auch fündig, wenn sie nicht selber naschen oder ein süßes Geschenk suchen. Kleine Dekoartikel, Servietten, Grußkarten mit klugen Sprüchen sowie Tassen gehören ebenso zum Sortiment.

Kaffee aus einer kleinen Rösterei in Dahlem, seltene Teesorten und eine kleine Auswahl an Spirituosen ergänzen das Angebot. Viele Produkte werden in kleinen Manufakturen, vor allem in Berlin, hergestellt.

Am Hauptsitz in Schlachtensee habe man eine große Zahl an Stammkunden, die sich gern im Anschluss an Marktbesuche bei Busch auf einen Kaffee und etwas Gebäck treffen, berichtet Rebecca Gauger. Kaffee, heiße Schokolade, Tee und Chai Latte mit selbstgemachtem Sirup kann man auch in der Lindenstraße an kleinen weißen und türkisfarbenen Metalltischen trinken – im Laden und davor.

Jetzt auch in Potsdams Lindenstraße: „Gutes von Busch“. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Türkisfarben sind auch die Holzregale, der Tresen und die Lampen. An einer Wand fällt ein Wimmelbild auf. Wer genau hinschaut, sieht im Hintergrund in Bilderrahmen Potsdamer Wahrzeichen wie die Nikolaikirche und das Brandenburger Tor. Die Künstlerin ist Gaugers Mutter. Oberhalb des Ladens gibt es einen kleinen Raum, der im Moment noch ungenutzt ist. Einen Eisverkäufer könnte sich Gauger gut vorstellen und umwirbt bereits eifrig den Anbieter ihrer Wahl. Der Raum eignet sich zudem gut als kleine Galerie.

Neben den vielen Berliner Spezialitäten ist das Team offen für Produkte aus Brandenburg, die sich anbieten und ins Konzept passen. Vorerst ist man bei Busch selbst aktiv geworden: Für die Potsdamer haben sie bei Preußisch süß, der Manufaktur, die in Berlin Stadtteilschokoladen produziert, eine Potsdam-Schokolade herstellen lassen. Eine eigene Kaffeebohne soll folgen.

Für den Start in Potsdam wünscht sich Rebecca Gauger, dass es ihr und ihren Mitarbeitern gelingt, in der Lindenstraße 50 einen Ort der Begegnung zu schaffen. „Es wäre schön, wenn sich Menschen hier treffen und kennenlernen, so wie es in Berlin bereits ist“, sagt sie. Und wenn sich herumspräche, dass man hier gut beraten wird, wenn man auf die Schnelle ein kleines Mitbringsel sucht, würde sie das ebenso freuen.