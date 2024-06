Preis für Bürgerstiftung in Potsdam Staatskanzlei ehrt inklusives Projekt „BarriereBusters“

Mit der Projektidee „BarriereBusters – inklusiv engagiert“ hat die Bürgerstiftung aus Potsdam beim Ideenwettbewerb „Zukunft Ehrenamt“ der Staatskanzlei den mit 1000 Euro dotierten dritten Platz belegt.

Mit dem Vorhaben soll die Barrierefreiheit vorangetrieben werden. In einem ersten Schritt werden mithilfe der Online-Karte „Wheelmap“ der Stadt Potsdam vorhandene Barrieren mittels des Ampel-Systems aufgezeigt. Dabei geht es auch um Informationen in leichter Sprache oder Gebärdensprache, Treppen oder fehlende Blindenleitsysteme. In weiterer Folge soll Potsdam barrierefrei gemacht werden. Mitmachen kann, wer sich mit Barrieren in Potsdam auseinandersetzen will.